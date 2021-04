조국 "박주민·주호영 중 어떤 임대인 만나고 싶나"…김근식 "위선이 문제"

조국 "박주민, 사과후 임대료 내려 재계약…주호영과 달라"

[아시아경제 허미담 기자] 조국 전 법무부 장관은 최근 임대료 인상 논란에 휩싸인 박주민 더불어민주당 의원과 주호영 국민의힘 원내대표를 비교하며 "당신이 임차인이라면 어느 임대인을 만나겠느냐"라고 지적했다. 이에 김근식 국민의힘 비전전략실장은 5일 "그럼 당신은 위선자와 위선자 아닌 정치인 중에 누굴 원하는가"라고 맞받아쳤다.

김 실장은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "박 의원과 주 원내대표의 본질적 차이는 위선자냐 아니냐의 차이"라며 이같이 말했다.

그는 "조국은 박 의원과 주 원내대표의 핵심 차이를 일부러 모른 척한다"라며 "조국사수대가 조국 부부의 입시비리와 거짓 위선은 모른 척하고 검찰개혁 희생양만을 강조하는 것과 똑같은 수법"이라고 비꼬았다.

이어 "혼자서 약자 편이고 혼자서 정의로운 척하던 박 의원은 임차인 권리 보호를 내세워 전·월세 5% 인상을 금지하는 법을 대표발의하고 정당화하고 강행 통과시켰다"라며 "법시행 직전 본인의 아파트는 버젓이 9% 인상한 위선의 민낯을 보여줬다. 입진보들이 입에 달고 사는 위선의 끝판왕"이라고 일갈했다.

그러면서 김 실장은 "주 원내대표는 21대 국회 개원 이전에 신규 임차인과 계약을 맺었고, 전·월세 상한을 강요하는 임대차 3법 강행에 일관되게 반대했다. 자연스럽고 일관된 것"이라고 강조했다.

그는 "조국은 위선자냐 아니냐의 본질적 차이는 모른 척하고 있다. 본인이 대한민국 최고 위선의 끝판왕이기 때문"이라며 "자신의 잘못은 눈감고 남의 잘못만 들춰내는 내로남불이야말로 이제 선거관리위원회마저 공식인증해준 대한민국 거짓 진보의 특허가 됐다"라고 꼬집었다.

앞서 박 의원은 지난해 7월 '임대차 3법' 통과 전 아파트 임대료를 9% 인상한 것으로 알려져 비판받았다. 논란이 커지자 박 의원은 최근 세입자와 임대료를 낮춰 재계약했다. 주 원내대표도 지난해 5월 서울 서초구 반포아파트 전세보증금을 23.3% 인상한 것으로 알려졌다.

이와 관련해 조 전 장관은 전날 자신의 페이스북을 통해 "당신이 임차인이라면 어느 임대인을 만나길 원하겠느냐"면서 우회적으로 박 의원을 옹호했다.

그는 "박 의원은 새로운 임차인과 신규 계약을 맺으면서 보증금 3억원을 1억원으로 인하하고 월세를 9% 올렸는데, 왜 5% 이상 올렸냐는 이유로 비판을 받자 사과했다"라며 "(박 의원은) 박영선 민주당 서울시장 후보 캠프 보직을 사퇴하고, 이어 월세를 9% 인하하는 재계약을 체결했다"라고 했다.

이어 "주 원내대표는 전세 보증금을 23% 올린 것에 대한 비판이 있자 '시세에 맞춘 것이다. 낮게 받으면 이웃에게 피해가 간다'라고 답하고 만다"라며 "둘 다 집 있는 임대인 또는 '가진 자'라는 점에서 똑같다고 비난하는 사람이 있겠지만, 분명 다르다"라고 지적했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr