[아시아경제 장효원 기자] 경찰이 ‘노원구 세모녀 살인사건’ 피의자 신상을 공개했다.

서울경찰청은 특정강력범죄 피의자의 신상공개심의위원회를 개최해 7명의 위원들이 40여분간 논의한 끝에 ‘노원구 세모녀 살인사건’의 피의자 신상을 공개하기로 5일 결정했다.

노원구 세모녀 살인사건 피의자는 1996년생, 만 24세 남성으로 성명은 김태현이다.

경찰청은 “피의자가 범행에 필요한 물품을 미리 준비하는 등 치밀하게 범죄를 계획하고 순차적으로 3명의 피해자들을 모두 살해하는 중대한 결과를 초래했다”고 밝혔다.

이어 “피의자가 범행 일체 시인하고 현장에서 수거한 범행 도구, 디지털포렌식 결과 등 볼 때 충분한 증거가 확보돼 있다”며 “잔인한 범죄로 사회 불안을 야기하고, 신상공개 관련 국민청원이 접수되는 등 국민적 관심이 집중된 사안임을 고려해 신상정보를 공개하게 됐다”고 설명했다.

