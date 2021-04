서춘수 함양군수 4월 정례조회 … 적극적인 업무추진 당부

함양 산삼엑스포 준비상황 점검, “성공적인 엑스포 개최를 위해 힘써달라”

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 함양군은 5일 오전 10시 군청 대회의실에서 군수, 부군수, 간부 공무원 및 본청·외청 직원 등이 참석한 가운데 4월 정례조회를 했다.

이번 정례조회는 평시 절반 수준의 인원만 참석하고 발열 체크, 손 소독, 개인별 거리 유지 등 방역 수칙 준수 하에 지난 1월부터 3월까지의 군정 활동을 담은 영상시청과 표창 전수, 훈시 말씀, 군민가 제창 등의 순으로 진행됐다.

표창은 민간표창과 기관 표창을 전수하였고 한국자유총연맹 경남 함양군지회 배용덕 부회장이 국무총리 표창을, 혁신전략담당관과 안전 도시과에서 장관 표창, 건설교통과 산림녹지과가 도지사 표창을 각각 받았다.

서춘수 함양군수는 이어진 훈시 말씀에서 수상자에게 축하인가를 전하고 “현안업무로 지치고 힘든 가운데에서도 친절한 민원 응대와 적극적인 업무추진으로 우수한 성과를 이뤄낸 직원들의 노고를 위로한다”며 감사의 뜻을 표했다.

이어 “이제는 계획하고 준비해온 주요 사업 추진에 박차를 가해야 할 시기”라고 강조하고 “국·도비 확보, 재정 신속 집행, 산불 예방 등 각종 업무를 적극적으로 추진해주기를 바라며, 다가올 함양 산삼엑스포 준비상황을 잘 점검하고 마무리해서 성공적인 엑스포 개최를 위해 힘써달라”고 당부했다.

