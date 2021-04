상가에도 오션뷰 ‘웅천 롯데캐슬 마리나 상업시설’ 화제

‘롯데캐슬 드메르’ ‘엘시티 더몰’ 등 개발호재+오션뷰 품은 해안가 상품 인기 최고조

마리나항 프리미엄 오션뷰 ‘평생보장’에 배후수요, 개발호재도 풍성… 외지 투자자들 ‘관심 집중’

상품군을 막론하고 부동산시장의 불패신화를 이끄는 ‘오션뷰 프리미엄’의 위세가 날로 막강해지는 추세다. 최근 ‘제2의 해운대’로 주목 받는 부산항 북항 일원에 공급된 생활형 숙박시설 ‘롯데캐슬 드메르’는 청약 개시 당일부터 시스템 접속자가 폭주해 오후 8시까지 청약시간을 연장하기도 했다. 지난달 25일, 롯데건설이 공개한 평균 청약경쟁률만 356대 1에 달할 정도다.

부동산전문가들이 꼽은 ‘롯데캐슬 드메르’의 성공 요인은 주택시장 규제에 따른 풍선효과와 북항 재개발사업 및 해안가 입지에 대한 높은 기대감, 크게 두 가지다. 특히 오페라하우스와 마리나 시설 조성, 경부선 철로 지하화 등 초대형 개발사업의 직간접 수혜에 더불어, 북항을 영구 조망할 수 있는 오션뷰 상품이라는 점이 시세 상승 등 미래가치 견인에의 기대감을 증폭시키며 지역 안팎 수요자 및 투자자들을 청약시장으로 이끌었다는 분석이다.

한 전문가는 “주거상품뿐만 아니라 최근 청약에서 15대 1의 최고경쟁률을 기록한 해운대 ‘엘시티 더몰’이나 3.3㎡당 8,900만원대의 고분양가를 책정하고도 거의 모든 호실을 ‘완판’ 시킨 부산 ‘광안 KCC스위첸 하버뷰’ 단지 내 상가 등의 사례처럼, 상가시장에서도 해변상권 상품들이 압도적 인기를 누리고 있다”며 “해변상권의 경우 유동인구 등 배후수요가 풍부하고 가시성과 접근성, 집객력이 뛰어나 여타 상권 대비 수익률이 높은데다, 상가 내에서 바다를 조망할 수 있는 오션뷰 상품이라면 희소가치가 남다르기 때문에 더욱 높은 투자가치가 보장된다”고 설명했다.

4월 현재 일부 잔여 호실에 대한 선착순 계약을 진행 중인 ‘웅천 롯데캐슬 마리나 상업시설’ 홍보관에 몰려든 외지 투자자들의 반응도 비슷하다. 한 투자자는 “부산 해운대 일대 해변상권의 연간 투자수익률이 8%대에 이른다는 기사를 봤다”며 “’웅천 롯데캐슬 마리나’는 마리나항을 코앞에 두고 있어 해변상권의 모든 장점을 최대치로 누릴 수 있을 것으로 판단했다. 웅천지구 등의 풍성한 배후수요와 마리나항 일대의 여러 복합개발 호재들도 투자를 결심하게 된 주요 계기”라고 말했다.

오피스텔 550실과 상업시설 73실이 함께 들어서는 ‘웅천 롯데캐슬 마리나’는 전라남도 여수시 웅천동 1887-1번지 일원에 지하 3층~지상 7층 높이로 조성된다. 분양관계자는 “이순신공원을 등지고 마리나항을 맨 앞자리에서 마주보는 ‘배산임수’형 청정 녹세권 및 영구 바다조망권 입지와 롯데캐슬 특유의 감각과 품격이 묻어나는 내외부 특화설계가 강점”이라며 “상업시설의 경우 A~E동 각 1층 44실, A, B, E동 각 2층 29실 등 5개 동의 지상층에 스트리트 몰 형태로 조성돼 집객 및 체류시간 증대, 소비 촉진 등의 효과와 함께 극대화된 오션뷰 프리미엄을 만끽할 수 있다”고 강조했다. 전체 73실 중 마리나항을 영구 조망할 수 있는 호실만 40여 실에 달한다는 전언이다.

앞서 투자자가 언급한 배후수요 및 개발호재 역시 눈여겨볼 대목이다. ‘웅천 롯데캐슬 마리나 상업시설’의 메인 타깃은 총 550실 규모의 ‘웅천 롯데캐슬 마리나’ 오피스텔 입주민 외 ‘여수 웅천 포레나’ ‘여수 웅천 꿈에그린’ 등 주변 1만 1천여 가구와 여수국가산업단지, 포스코 광양제철소, 마리나항 근로자 및 관계자다. 분양관계자는 “웅천지구의 메인상권 입지라 지역 일대의 고정수요와 이동수요를 동시에 누릴 수 있다”며 “차후 마리나항만, 경도해양관광단지, 화양지구 복합관광단지, 챌린지 파크, 소호대교(예정) 등 대형 복합개발 호재들이 실현되면 배후수요 확대나 시세 상승 등의 수혜도 상당할 것”이라고 내다봤다. 차량 이용 시 웅천남7~8로에서 바로 진입할 수 있는 탁월한 접근성과 널찍하고 넉넉한 주차공간 및 주차대수, 임대수익보장제 및 렌트프리(무상임대) 혜택 등도 상가의 상품성과 투자가치, 가성비를 높여줄 기대요인이다.

여수 지역상권 및 해변상권의 정수를 누릴 수 있는 프리미엄 상가의 새 기준, ‘웅천 롯데캐슬 마리나 상업시설’의 모든 계약 절차는 전라남도 여수시 웅천동 1880-6번지 일원에 위치한 홍보관 현장에서 진행된다. 1차 계약금 3천만원 정액제, 중도금 40% 무이자 대출 혜택이 제공된다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr