24시 무인카페 플랫폼 패스트카페, 4월 엘카페(El Cafe) 원두 선보여

24시 무인카페 플랫폼 패스트카페(Fast Cafe)에서 서울 3대 로스터리로 손꼽히는 엘카페(El Cafe)의 원두를 4월 5일(월)부터 패스트카페 무인 자판기를 통해 한시적으로 선보인다.

패스트카페는 지난 3월 앤트러사이트를 시작으로, 매월 전국 유명 카페의 스페셜티 원두를 패스트카페 무인 자판기를 통해 소개하는 ‘Fast Cafe’s Pick’ 이벤트의 4월 원두로 엘카페를 선정한 것. 선유도를 시작으로 올해로 11년을 맞이한 엘카페는 2014년부터 단 한해도 빠짐 없이 블루리본에 등재될 만큼 전국적으로 손꼽히는 ‘스페셜티 커피 맛집’이다.

패스트카페의 ‘패스트 커피 머신’을 통해 선보이는 엘카페의 원두는 다크 초콜릿과 흑당의 달콤 쌉싸르한 맛이 특징인 ‘이탈리안잡 에스프레소 블렌드’다. 이탈리안잡 에스프레소 블렌드라는 이름에서 유추 가능하듯, 에스프레소를 탄생시킨 이태리 커피에 대한 존경을 엘카페 스타일로 해석한 원두다. 이탈리안잡 에스프레소 블렌드는 이태리 스타일로 설탕을 넣은 에스프레소로 마시는 것도 추천한다.

해당 프로모션은 4월 5일부터 패스트카페 역삼점에서만 원두 소진 시까지 진행된다. 매월 새로운 원두를 선보이는 ‘Fast Cafe’s Pick’ 이벤트에 참여를 원하는 스페셜티 커피 & 로스터리 전문 브랜드는 패스트카페 공식 홈페이지를 통해 신청/문의도 가능하다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr