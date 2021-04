속보[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 이날 청와대 수석보좌관회의에서 경제 분야의 각종 지표들이 회복의 길로 들어서고 있다고 언급하며 "경제 반등의 흐름이 곳곳에서 만들어지고 있어 매우 다행"이라고 밝혔다.

문 대통령은 "이와 같은 경제의 빠른 회복은 정부의 비상한 정책적 대응과 함께 우리 국민과 기업들이 합심하여 위기를 극복해낸 결과"라며 "우리 국민과 기업들의 노고에 깊이 감사드리며 정부는 경제반등의 추세를 힘있게 이어가기 위한 책임과 역할을 더욱 높이겠다"고 말했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr