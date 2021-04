코레일네트웍스(대표이사 양대권)는 5일(월) 본사 대회의실에서 임원 및 간부직을 대상으로 ‘나무도 키우Go! 청렴도 키우Go!’ 행사를 진행했다.

이번 행사는 제76회 4월 5일 식목일을 맞이하여 관리자부터 솔선수범하는 자세로 준법과 청렴을 생활화하기 위해 마련됐다.

이날 참석자들에게 청렴의 상징인 소나무가 심겨진 화분을 나누어 주며 커가는 나무와 함께 아름다운 마음도 가꿀 수 있도록 하고, 간부 개인별로 청렴의지를 담은 메시지를 직접 나무에 매달아 실천의지를 다졌다.

양대권 대표이사는 “청렴은 본인의 마음가짐이 가장 중요하기에 청렴나무를 보며 늘 자각하는 기회가 되길 바라고 개개인의 청렴의지를 담아 국민들이 체감할 수 있도록 지속적인 활동을 전개할 계획”이라고 전했다.

