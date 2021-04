파리바게뜨, 배달의민족으로 주문 시 최대 7천원 혜택

파리바게뜨가 4월 7일(수)까지 ‘배달의민족’으로 제품 주문 시 최대 7천원의 혜택을 제공하는 프로모션을 진행한다.

이번 프로모션은 배달·포장주문 서비스를 이용하는 소비자에게 풍성한 혜택을 제공하고자 기획한 것으로, 이벤트 기간 동안 파리바게뜨 전 제품을 최대 7천원 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

소비자는 배달의민족 어플리케이션 내에 있는 ‘파리바게뜨 이벤트’ 배너를 클릭해 쿠폰을 다운로드 받아 제품 주문 시 적용하면 간편하게 프로모션에 참여할 수 있다. ‘포장주문’ 시 ‘4천원 쿠폰’, ‘배달주문’ 시에는 ‘2천원 쿠폰’을 다운받아 사용 가능하다. 최소 주문 금액은 ‘포장주문’ 시 1만원이고 ‘배달주문’ 시 1만 2천원이다. (1일 1회 이용 가능)

또한 배달의민족을 처음 이용하는 소비자들의 경우, 주문 시 첫 주문 할인코드를 입력하면 모든 제품에 대해 7천원 할인 혜택을 받을 수 있다.

파리바게뜨 관계자는 “봄을 맞이해 배달포장 서비스를 이용하는 고객에게 더욱 풍성한 혜택을 전하고자 이번 프로모션을 준비했다”며, “앞으로도 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 다양한 비대면 행사를 선보일 것”이라고 말했다.

