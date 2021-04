몸값 ‘훨훨’ 뛰는 미추홀구 ‘e편한세상 주안 에듀서밋’ 분양에 기대감↑

인천의 대표 원도심 미추홀구 일대의 집값이 들썩이고 있다. 과거 예정된 도시정비사업이 하나 둘 본격화되자 새롭게 공급되는 단지들을 중심으로 높은 웃돈이 붙어 거래되는 모습이다. 특히 멀지 않은 미래에 주거 환경이 대폭 개선될 것이라는 기대감이 지역 가치를 끌어올리고 있다.

실제로 지난 몇 년간 꾸준히 상승하던 미추홀구의 평균 매매가는 얼마전 인천 내 가장 높은 상승률을 기록해 눈길을 끌었다. 부동산114 자료를 보면 올해 2월 기준 미추홀구의 3.3㎡당 매매가는 약 1.43%(980만원→994만원) 올라 인천 지역 중 가장 높은 상승세를 보였으며, 인천광역시의 평균 상승률(0.95%)을 크게 웃돌았다.

원도심이라는 점도 실수요자들의 관심이 쏠리는 이유 중 하나다. 미추홀구는 일찍부터 도시가 형성된 탓에 노후화된 주택들이 많지만, 과거 인천의 중심 도심지로서 교통·교육·업무 및 행정 등 기존의 다양한 인프라가 몰려 있어 편리한 주거 환경을 누릴 수 있다. 때문에 동일한 생활권 내 신축으로 갈아타고자 하는 인근 주민들의 대기수요가 높게 나타나고 있다.

이러한 가운데 인천의 원도심 미추홀구 일대에서 재건축 사업을 통해 새 아파트가 공급돼 눈길을 끈다. 신탁방식 정비사업인 사업대행자 방식으로 코람코자산신탁에서 추진하고, DL건설이 시공을 맡은 우진아파트 재건축 정비사업 ‘e편한세상 주안 에듀서밋’이 분양 중이다. 인천광역시 미추홀구 주안동 일원에 들어서는 이 단지는 지하 2층~지상 24층, 6개동, 전용면적 63~84㎡ 총 386가구 규모로 이중 104가구를 일반분양한다.

e편한세상 주안 에듀서밋이 들어서는 미추홀구 주안동 일대는 미추홀구 중에서도 노후주택 비율이 높은 지역으로, 새 아파트의 희소가치가 높다. 부동산114 자료를 보면 미추홀구의 입주 5년 이하 아파트는 전체 가구 중 약 13.27%에 불과했다. 그중에서도 주안동의 경우 입주 5년 이하 아파트의 비율은 2.18%로, 새 아파트의 희소성이 높은 것으로 나타났다.

단지는 인천의 대표적인 원도심 미추홀구에 들어서는 만큼 교육·편의·공원 등 풍부한 생활 인프라를 누릴 수 있다. 우선 단지에서 반경 500m 내에 연학초, 인주초교가 위치해 있으며, 단지 바로 앞에 학익여고가 있어 도보 통학이 가능하다. 또한 인주중, 인하사대부고를 비롯해 인하대 등이 가깝다.

여기에 현재 한창 진행중인 도시개발 사업을 통해 미추홀구 일대는 향후 미니 신도시급 주거타운으로 탈바꿈할 예정이다. 정비 사업이 완료되고 나면, 다양한 생활 인프라가 확충되며 주거환경이 크게 개선될 전망이다.

e편한세상 주안 에듀서밋은 코로나19 확산 및 감염 예방을 위해 사이버 주택전시관으로만 운영된다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr