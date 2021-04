"대출 원하는 여자친구를 접대부로 이용"…은행지점장, 고객을 술집으로 불러 '파장'

[아시아경제 강주희 기자] 한 은행 지점장이 대출 상담을 원하는 여성 고객을 식당으로 부르고 술을 마시도록 했다는 주장이 제기돼 파장이 일고 있다.

지난 1일 한 온라인 커뮤니티에는 '여자친구를 접대부로 이용하려고 한 은행지점장'이란 제목의 글이 게재됐다.

피해 여성의 남자친구라고 밝힌 작성자 A씨는 "너무 분하고 미치겠다"며 사업을 하다 코로나19 상황으로 어려움을 겪던 여자친구가 대출 상담을 위해 은행 지점장을 만나는 과정에서 술자리에 불려가게 된 사실을 털어놨다.

A씨는 "신용보증재단에 대출받고자 담당자를 만난 여자친구는 대출이 가능할 것이라고 기대했지만 불가능하다는 이야기를 듣고 크게 상심하며 눈물을 흘렸다"면서 "담당자는 상심한 여자친구에게 모 은행 지점장을 연결해줬다"고 설명했다.

이어 "다음날 소개받은 지점장 B씨가 오후 4시경 한 횟집으로 오라고 했고, 횟집 앞에서 만난 여자친구의 두 손을 붙잡고 뜬금없이 인사를 했다"고 말했다. A씨에 따르면, 여자친구가 횟집에 들어갔을 땐 이미 술판이 벌어진 상황이었고, 술자리에 있던 사람들은 술을 못한다는 여자친구에게 "술을 못 마셔?" "대리를 불러줄 테니 술 마셔" 등 반말을 했다.

겁에 질린 여자친구는 허둥지둥 자리에서 빠져나왔고, 이후 지점장 B씨에게 항의하는 카톡을 보냈다. B씨는 "초면에 큰 실수해 대단히 죄송하다"고 사과했다.

A씨의 여자친구는 이 일로 B씨의 아내로부터 전화가 걸려와 "남편이 실적 때문에 스트레스를 받아서 영업 자리를 만들었다" "자녀가 세 명이고 한 가정을 살려달라" 등의 말을 들었다고도 했다.

A씨는 "당시 술을 먹고 자연스레 저의 여자친구에 연락한 것을 생각하면 이번 일이 처음 벌어진 것이 아닌 거 같다"며 "어제 저녁 해당 지점장이 여자친구에게 사과한다고 뒤늦게 다시 연락하여 사무실로 무작정 찾아와서 수차례 전화를 하였고, 여자친구는 무서워서 통화를 하지 않은 상황"이라고 했다.

그러면서 "이런 일이 업계에서 아무렇지 않게 일어나는 일들이라면 이번 기회에 모든 걸 밝혀내고 싶고 두 번 다시 이런 일이 재발하지 않았으면 하는 것이 저의 바람"이라고 강조했다.

