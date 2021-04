[아시아경제 이현우 기자] 중국의 항공모함인 랴오닝함이 일본 오키나와 본섬 남쪽의 해협을 지나 태평양으로 향하면서 일본 정부가 크게 긴장하고 있는 것으로 알려졌다. 중국 항공모함이 이 해협을 지난 것은 지난해 4월 이후 1년만이다.

4일 교도통신 등 일본 현지언론에 따르면 일본 방위성은 이날 이날 오전 8시께 랴오닝함과 구축함 등 중국 해군 함정 6척이 오키나와 본섬과 남쪽 미야코지마 해협 사이를 통과해 태평양으로 들어갔다고 밝혔다.

랴오닝함 편대가 해당 해역을 통과한 것은 작년 4월 이후 1년 만의 일인 것으로 알려졌다. 일본 방위성은 중국이 동중국해 방면 해양 진출을 강화하는 활동의 하나로 보고 동향을 경계하고 있다고 교도통신은 전했다.

