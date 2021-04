광주 주택붕괴 사고, 2명 사망·2명 부상(종합2보)

[아시아경제 이현우 기자] 광주에서 철거공사 중이던 주택이 무너져 매몰됐다가 구조된 작업자 4명 중 2명은 숨지고 2명이 다쳤다.

4일 소방당국과 경찰에 따르면 이날 오후 4시19분께 광주 동구 계림동 주택가에서 57㎡ 규모 단층 주택이 무너져 내리는 사고가 발생했다. 이 사고로 작업자 4명이 건물더미에 깔렸다가 한시간여 만에 순차적으로 구조돼 병원으로 이송됐으나 2명이 끝내 숨졌다.

이들 작업자 4명은 주택 철강 보강공사를 진행 중이었던 것으로 알려졌다. 사고 직후 소방당국은 담당 소방서 인력 전체가 출동하는 경보령인 대응 1단계를 발령하고 인력 60여명과 장비 18대를 동원해 구조작업을 했다. 하지만 주택이 완전히 붕괴하면서 출동한 중장비와 구조장비가 즉각 투입되지 못했고 구조작업도 수작업으로 이뤄지면서 어려움을 겪었다.

경찰과 소방당국은 현장 안전 조치를 한 뒤 정확한 사고 원인을 조사할 방침이다.

