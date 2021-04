한양도성 인왕산 구간 초소책방 상부 성벽 56㎡가량 붕괴

[아시아경제 이현우 기자] 주말동안 내린 폭우로 인해 서울 종로구 한양도성 성벽 일부가 무너졌다.

4일 종로구청 등에 따르면 이날 오전 한양도성 인왕산 구간 초소책방 상부 성벽 56㎡가량이 토압 상승으로 붕괴됐다. 주말 이틀간 중부지방에 집중적으로 내린 폭우의 여파로 성벽이 무너진 것으로 추정되고 있다.

기상청에 따르면 앞서 3일 서울에만 40.8㎜의 폭우가 내린 것으로 알려졌다. 중국 쪽에서 넘어온 저기압의 여파로 쏟아진 폭우는 이날 아침까지 내린 후 낮부터 그쳤다.

등산객의 신고를 받고 현장에 출동한 종로구청 측은 사고 발생 지역에 방수포를 깔아 추가 붕괴를 막고 인근 산길의 출입을 통제했다고 밝혔다. 종로구는 5일 문화재 전문위원과 사고 발생 현장을 조사한 후 복구 작업에 착수할 계획이다.

