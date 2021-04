케냐, 영국서 온 입국자 14일 격리…영국에 보복조치

[아시아경제 이현우 기자] 케냐정부가 영국에서 온 입국자에게 코로나19 방역조치로 14일간의 의무격리조치를 부과한다고 밝혔다. 이는 앞서 영국정부가 케냐를 입국금지 대상국으로 추가한다 발표한 것에 대한 보복조치로 알려졌다.

3일(현지시간) AFP 통신 등에 따르면 케냐 외무부는 이날 발표한 성명을 통해 "앞으로 영국발 입국자는 케냐정부가 지정한 시설에서 자비 부담으로 14일간 격리돼야 하며, 두차례의 코로나19 유전자검사(PCR)를 받아야 할 것"이라고 밝혔다.

케냐정부가 영국에서 온 입국자에 대해 격리조치를 발표한 것은 영국정부에 대한 보복조치로 풀이된다. 앞서 지난 2일 영국 정부는 방역조치 일환으로 9일부터 케냐를 입국금지 대상국가로 추가한다고 결정했다.

케냐정부는 영국의 입국금지조치에 대해 규탄했다. 케냐 외무부는 "입국금지조치는 차별적이며 양국 간 교역, 관광 및 안보협력에 깊고 광범위한 결과를 초래할 것"이라고 경고했다.

