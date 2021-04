"외출할 때 무기 꼭 챙긴다"…한국계 금메달리스트의 고백

[아시아경제 권서영 기자] 아시안 증오 범죄가 증가하는 상황에 대해 한국계 미국인이자 평창 동계올림픽 금메달리스트인 스노보드 선수 클로이 김(21)이 고충을 털어놓았다.

클로이 김은 미국 이민자인 한국인 부모 사이에서 태어났다. 그는 평창 동계올림픽에서 금메달을 따고 미국 ESPN 스포츠 대상 올해의 여자 선수로 선정되기도 했다. 지난 1월에는 월드컵에서도 1위를 차지하며 내년 2월 열리는 베이징 동계올림픽의 강력한 우승 후보로 꼽히게 되었다.

클로이 김은 2일 미국 스포츠 전문 매체 EPSN과의 인터뷰에서 "내가 프로 선수이고 올림픽 우승 경력이 있다고 해서 인종 차별로부터 자유로운 것은 아니다"라고 밝혔다. 그는 자신이 "사회관계망서비스(SNS)를 통해 하루에 수십 건의 증오 메시지를 받고 있다"고 말했다.

이 인터뷰에서 클로이 김은 자신이 2014년부터 증오 범죄에 시달려왔다고 고백했다. 그는 애스펀 X게임 대회에서 첫 메달을 딴 이후부터 각종 인종 차별 발언이 담긴 메시지를 받아야 했다. 이에 클로이 김은 지난달 31일에 자신의 SNS에 그동안 받아온 메시지의 일부를 사진으로 캡처해 올리기도 했다. 사진 속 메시지에는 각종 인종 차별적인 표현과 외설적인 욕설이 그대로 담겨 있었다.

또한 클로이 김은 집을 나설 때마다 호신용 무기를 챙긴다고 고백해 충격을 주었다. 그는 "작은 가방에 전기충격기와 페퍼 스프레이(최루액 분사기), 호신용 칼 등을 챙겨 다닌다"고 말했다.

클로이 김은 "코로나19가 확산되면서 아시아계에 대한 차별이 더 늘었다"며 "아파트 엘리베이터에 타려고 하자 한 여성이 여기에 들어오지 말라면서 소리친 적도 있다"고 주장했다. 그는 자신의 사례가 아시안 증오 범죄의 심각성에 관한 인식을 확산시키는 계기가 되었으면 좋겠다고 강조했다.

권서영 인턴기자 kwon1926@asiae.co.kr