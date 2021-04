'노원 세모녀 살인' 피의자 구속…"신상공개 검토"(상보)

[아시아경제 이현우 기자] 지난달 서울 노원구 아파트에서 세 모녀를 살해한 혐의를 받는 20대 남성 A씨가 구속됐다. 경찰은 신상공개를 검토하기 위한 심의위원회를 열 계획인 것으로 알려졌다.

4일 서울북부지법 박민 판사는 이날 살인 혐의를 받는 A씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마치고 "도망할 염려 및 증거를 인멸할 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다. 법원은 앞서 이날 오후 2시부터 20여 분에 걸쳐 영장심사를 진행했다. 사건을 수사 중인 서울 노원경찰서는 범행 동기와 경위 등을 보강 조사한 뒤 이르면 이번 주 후반 A씨를 검찰에 송치할 예정이다.

경찰은 이와함께 A씨의 신상 공개를 촉구하는 여론이 높아짐에 따라 신상공개심의위원회를 열기로 했다. 정신감정이나 범행 현장검증 등도 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

경찰에 따르면 앞서 지난달 25일 검거된 A씨는 이틀 전인 23일 피해자 B씨의 집에 들어가 B씨의 여동생과 어머니, B씨를 차례로 살해했다. 경찰은 범행현장에서 자해를 한 A씨를 병원으로 옮겨 치료받게 한 뒤 체포영장을 집행했고, 지난 2일과 3일 조사를 거쳐 구속영장을 신청했다.

A씨는 온라인 게임을 통해 알게 된 B씨가 만남과 연락을 거부하자 앙심을 품고 범행했다고 진술한 것으로 알려졌다. 범행 전 피해자 B씨와 연락을 주고받던 중 B씨가 실수로 노출한 집주소로 찾아가 만나려고 한 적이 있으며, 연락처가 차단되자 다른 전화번호 등을 이용해 연락을 시도했던 것으로 전해졌다.

