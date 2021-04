[아시아경제 조인경 기자] 지난 2월 국내 면세점의 외국인 매출이 줄면서 전체 면세점 매출도 전달보다 줄어들었다.

4일 한국면세점협회에 따르면 올해 2월 국내 면세점 매출은 1조1687억여원으로, 1월 1조3831억여원보다 15.5% 감소한 것으로 집계됐다.

이는 면세점 매출에서 95%를 차지하는 외국인 매출이 17.8% 줄어든 데 따른 것이다.

2월 외국인 방문객 수는 4만444명으로 전월보다 32.2% 줄어들면서 코로나19 사태 이후 최저치를 기록했다. 중국 춘제(春節)를 앞두고 1월에 중국인 보따리상 수요가 몰렸던 탓에 상대적으로 2월 매출이 줄어들었다는 게 면세점업계의 설명이다.

지난해 같은 기간 외국인 방문객 수가 71만662명이었던 점을 고려하면 올해 2월 외국인 방문객 수는 5.7% 수준에 그친다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr