美 사상 첫 우주헬기 화성표면에 안착…이르면 11일 첫 비행나서

1.8kg 초경량 헬기, 화성탐사선서 분리

지구보다 중력 3분의 1...비행가능 기대

[아시아경제 이현우 기자] 미 연방우주국(NASA)이 화성으로 보낸 첫 우주 헬리콥터인 '인저뉴어티'가 화성탐사선에서 분리돼 화성표면에 안착했다고 밝혔다. 해당 헬기는 이르면 11일 최초로 화성에서 첫 비행에 나설 예정이다.

3일(현지시간) AFP통신 등 외신에 따르면 NASA 제트추진연구소(JPL)는 이날 트위터를 통해 "화성 헬리콥터의 착륙이 확인됐다"고 밝혔다. 우주공간에 보내진 첫 헬기인 인저뉴어티는 1.8㎏의 초경형 헬기로 화성 탐사 로버인 '퍼서비어런스' 아랫부분에 탑재돼 2월18일 화성에 함께 도착한 것으로 알려졌다.

퍼서비어런스에 접힌 상태로 붙어 있었던 인저뉴어티는 이날 90도만큼 아래로 회전해 정위치를 잡았고 네 다리를 펴고 화성 표면에 안착한 것으로 알려졌다.인저뉴어티는 그동안 퍼서비어런스로에서 전원을 공급받았으나 이제는 태양광 패널로 자체 충전해 구동하게 된다. 화성에선 밤 기온이 섭씨 영하 90도까지 내려가기도 해, 부품이 얼거나 갈라지는 등 손상을 입을 수 있어 발열 장치가 설치됐다.

밥 배럴램 JPL 화성 헬리콥터 프로젝트의 수석 엔지니어는 "발열 장치는 화성의 추운 밤 동안 내부를 섭씨 7도 수준으로 유지할 수 있다"면서 "배터리나 예민한 전자부품이 낮은 온도 때문에 망가지지 않도록 도와줄 것"이라고 설명했다.연구진은 인저뉴어티가 첫 비행을 시도하기 전에 우선 태양광 패널의 작동 여부를 확인하고 배터리를 충전해본 뒤 모터와 센서를 점검할 계획이다.

JPL은 이르면 이달 11일 인저뉴어티가 처음 비행할 것이라고 예상하고 있다. 인저뉴어티가 화성에서의 비행에 성공하면 지구가 아닌 행성에서 처음으로 하늘을 난 동력 비행체라는 기록을 세우게 된다. 화성의 대기 밀도는 지구의 1%밖에 되지 않아 이륙이 쉽지는 않지만, 중력이 지구의 3분의 1 수준이라 비행이 가능할 것으로 예상되고 있다.

인저뉴어티는 먼저 초당 1m 속도로 날아올라 3m 공중에 30초간 떠 있는 비행을 시도할 예정이다. 이후 높이와 시간을 조금씩 늘리며 한달간 최대 5차례 비행하면서 퍼서비어런스에 탐지 자료를 보낼 계획이다.

