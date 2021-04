전통기법으로 장인이 빚은 양파·마늘 분말식초 ‘화제’

명품식초 생산가 3대 조순희 명인이 만들어

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 전통기법으로 장인이 직접 빚어낸 양파와 마늘 껍질을 이용한 분말(가루)식초가 탄생해 화제다.

전남 함평군에 있는 농업회사법인 ㈜유일식품을 이끌고 4대째 부뚜막 식초제조공법을 전통적으로 계승하고 있는 천지명인 3대 전승자 조순희씨가 그 주인공이다.

그는 딸과 함께 할머니와 어머니로부터 배워온 전통방식을 고집한 천연발효 식초의 장인이다.

이 회사의 보물인 4대째 내려온 식초항아리가 상징하듯 재료를 씻고 말리고 숙성하는 모든 과정에서 조 대표의 손길이 직접 닫고 있다.

분말 식초는 액체 식초에 비해 휴대하기가 간편하고 냄새가 나지 않아 장소에 구애 되지 않고 간단하게 복용할 수 있어 미래 식초로 불리고 있다.

아무 때나 물과 함께 섭취하거나 요거트나 샐러드 등에 혼합해서 간식으로 즐길 수 있다는 게 장점이다.

마늘껍질은 알갱이보다 식이 섬유함량이 4배 가량, 폴리페놀 함량은 7배, 활성산소를 없애는 황산화효과도 1.5배나 높아 마늘껍질의 적은양으로도 상당한 황암 효과와 함께 면역력증강, 복부비만에 좋은 효과가 있는 것으로 알려져 있다.

양파껍질에는 쿼시트린, 루틴, 퀘르세틴 등이 풍부하게 함유돼 있어 항산화는 물론 뇌출혈 등 출혈성 질환과 방사선 장애 예방, 콜레스테롤 저하, 항동맥경화, 항암 등에 큰 효과가 있다.

실제 양파껍질을 이용해 암, 당뇨, 심장질환, 간질환, 위장질환 등의 질병과 관련된 건강 기능식품과 의약품 등이 집중적으로 연구되고 있다.

하지만 대다수 식초 제조사가 껍질의 효능이 알맹이에 비해 수십 배 높지만 식초화하는 과정이 쉽지 않아 껍질은 버리고 알맹이만을 사용해 제조하고 있다.

조순희 대표는 “시중의 대부분 식초는 액상으로 만들어져 냄새가 나고 장기 복용 시 속쓰림 현상이 생긴다”며 “집안 대대로 내려온 전통 발효공법으로 완성된 천연식초인 만큼 이러한 부작용 없이 건강에 좋은 역할을 할 것”이라고 설명했다.

한편, 농업회사법인 ㈜유일식품은 지난 2019년 함평군과 투자협약(식료품 제조업 분야)을 체결, 지난해부터 함평 돌머리 해수찜 센터에 분말식초를 납품해 오고 있다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr