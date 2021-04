호텔서 보던 '동그란 얼음'을 집에서…LG 오브제컬렉션 얼음정수기냉장고 출시

지름 50㎜ 구형(球形) 얼음 제조 기능 탑재

공간 인테리어 디자인에 얼음정수기냉장고의 깨끗함과 편리함 더해



[아시아경제 김흥순 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 158,500 전일대비 500 등락률 -0.31% 거래량 1,761,019 전일가 159,000 2021.04.02 15:30 장마감 관련기사 전운 감도는 LG전자…3700명 운명도 갈린다 [차민영의 포스트it]다가오는 1분기 실적시즌 챙길 것 세 가지는LG전자, 이시간 주가 -0.94%.... 최근 5일 외국인 13만 4054주 순매수 close 가 호텔 등에서 제공하는 동그란 모양의 얼음을 만들 수 있는 LG 오브제컬렉션 얼음정수기냉장고를 5일 출시한다.

4일 LG전자에 따르면 이 제품은 미국, 캐나다 등 해외에 먼저 선보여 큰 인기를 얻고 있는 '크래프트 아이스' 기능을 국내 최초로 탑재했다. 크래프트 아이스는 지름 약 50㎜의 구형(球形) 얼음이다. LG 오브제컬렉션 얼음정수기냉장고를 쓰는 소비자들은 호텔 라운지나 대형 바 등에서 볼 수 있는 얼음을 집에서도 사용할 수 있다. 이 얼음은 크고 천천히 녹기 때문에 칵테일, 위스키, 레모네이드, 아이스커피 등 시원한 음료를 집에서도 제대로 즐길 수 있게 해준다고 LG전자는 설명했다.

하단 냉동칸에서는 크래프트 아이스를, 상단 얼음 디스펜서에서는 각얼음과 조각 얼음을 각각 만들어 용도와 취향에 따라 얼음을 선택할 수 있다. LG전자는 앞선 정수기 기술력을 바탕으로 이 제품에 업그레이드된 3단계 안심정수 필터 등 차별화된 위생관리 기능을 적용했다. 또 정수된 물이 나오는 출수구를 주기적으로 UV LED로 99.99% 자동 살균하는 'UV 나노(UV nano)' 기능도 추가했다. 한국건설생활환경시험연구원(KCL)이 시험한 결과 이 제품은 출수구에 남아 있는 물 속에 있을 수 있는 대장균과 황색포도상구균을 99.99% 제거했다.

이 제품은 공간 인테리어 가전 LG 오브제컬렉션 냉장고의 최상위 모델이다. 이사를 하거나 인테리어를 바꿀 때 새로운 공간에 조화롭도록 제품의 전면 재질과 색상도 원하는 대로 변경할 수 있다. 사용 고객이 케어솔루션 서비스에 가입하면 케어솔루션 매니저가 3개월마다 방문해 필터 교체와 물이 흐르는 내부의 관을 고온으로 살균해주는 서비스도 있다. 가격은 출하가 기준 470만∼590만원이다.

윤경석 LG전자 키친어플라이언스사업부장 부사장은 "LG 오브제컬렉션의 공간 인테리어 디자인과 함께 집에서도 품격 있는 구형 얼음을 즐길 수 있는 새로운 얼음정수기냉장고가 고객들에게 차별화된 가치를 제공할 것"이라고 말했다.

