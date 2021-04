코로나19 백신 1차 접종률 19.2%…50대 '최다' 20만여명

[아시아경제 박선미 기자] 코로나19 백신 1차 접종자 수가 96만2083명을 기록, 접종률 19.2%를 기록했다. 연령대 별로는 50대가 20만여명으로 가장 많았다.

4일 중앙방역대책본부(방대본)는 0시 기준 코로나19 신규 접종자는 1차가 8229명, 2차가 537명을 기록했다고 밝혔다. 이에따라 코로나19 백신 1차 접종자 수는 누적 96만2083명을 기록했다. 접종률은 19.2%다. 백신별로는 아스트라제네카 85만5929명, 화이자 백신 10만6154명이다.

2차 접종자는 누적 2만7298명으로 집계됐다.

연령대 별로 보면 50대 접종자가 20만2861명(21.1%)으로 가장 많았다. 50대 접종 대상자 27만2588명 가운데 74.4%가 백신을 맞은 셈이다.

50대 다음으로 40대(15만3415명·15.9%), 18∼29세(15만2268명·15.8%), 30대(14만4511명·15.0%), 60대(13만3365명·13.9%), 80세 이상(12만1441명·12.6%), 70대(5만4222명·5.6%) 순이었다.

성별로는 여성이 67만1212명으로 69.8%를 차지해 남성 29만871명(30.2%)의 배 이상에 달했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr