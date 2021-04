5·18기록관, 5·18민주화운동 특화자료실 조성

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시 5·18민주화운동기록관은 5·18민주화운동과 민주·인권·평화를 주제로 하는 전문 특화자료실을 조성하고 있다고 4일 밝혔다.

현재 기록관 4층 자료실을 5·18민주화운동 관련 도서와 자료집 중심으로 재배치해 내달부터는 주제전문 서비스 등 기록물 연구자와 이용자의 편의를 높이기 위한 전문 열람환경을 제공한다.

5·18기록관은 특화자료실 조성이 공공도서관과 차별화한 5·18민주화운동기록관 자료실만의 정체성을 확보하고 방대한 자료보관으로 비좁아진 자료 비치공간을 확보 할 수 있게 될 것으로 기대하고 있다.

기존 자료실의 50%를 차지하며 혼재돼 비치돼 있는 교양도서는 장서가 부족한 지역 공공도서관과 작은도서관, 장애인 복지시설 등에 기증해 지역 독서문화 증진에 기여할 계획이다.

교양도서를 기증받길 원하는 시설은 오는 9일까지 관리과로 사전연락 후 방문 수령하면 된다.

정용화 5·18민주화운동기록관장은 “5·18민주화운동기록관 자료실이 오월항쟁과 민주·인권·평화 정신에 대한 공유의 장을 마련하고 기록물 연구와 생산의 구심점이 되길 기대한다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr