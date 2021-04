▲ 이태임(향년 90세) 씨, 별세 임흥수·홍수·행수(해남 삼성전자 대리점 대표) 씨 모친상, 명현관(해남군수) 씨 장모상 = 4일 오전, 해남군 해남 국제장례식장. 발인 6일 오전 8시 010-3608-0551

