광주서 철거중 건물붕괴..."1명 구조…추가 구조작업중"(상보)

[아시아경제 이현우 기자] 4일 오후 4시20분께 광주광역시 동구 계림동 재개발 지역 주택가에서 철거 중이던 건물이 무너져 내리는 사고가 발생했다.

현재까지 4명이 건물더미에 깔렸으며, 이 중 1명은 의식이 있는 채로 구조돼 병원으로 이송된 것으로 알려졌다. 소방당국은 신고를 받고 현장에 출동해 추가 구조작업을 벌이고 있다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr