'吳지지 20대 취업 떨어뜨려야' 주장에…윤희숙 "저열한 기성세대의 협박질"

"기성세대로서 최소한 염치도 부끄러움도 없어"

[아시아경제 강주희 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 지지 연설을 한 20대 청년을 취업 면접에서 떨어뜨려야 한다는 주장이 나와 파장을 일으키고 있는 가운데, 같은 당 윤희숙 의원은 '저열하고 오만한 기성세대의 협박질'이라고 맹비난했다.

윤 의원은 4일 자신의 페이스북에 "좋은 세월에 태어나 먼저 자리 잡은 것도 권력이라고, 젊은이들 협박질이나 하는 기성세대를 어찌해야 하나"라며 "피가 솟구치는 분노를 느낀다"고 강하게 비판했다.

윤 의원은 "그동안 억눌렸던 젊은이들의 목소리가 이번 선거공간에서 삐져나온 것이, 우리 기성세대에게, 저 자신에게 내리치는 죽비처럼 느껴진다"라며 "아무리 각자 앞가림에 바빴다지만, 따지고 보면 다 우리 자녀고 조카고 동생인데, 젊은이들의 절망이 이렇게 깊어질 때까지 우리는 무얼 했나 싶다"고 말했다.

이어 "여당지지 성향이 문제가 아니다. '젊은이들 취업을 막을 힘이 우리 세대에게 있다는 것을 과시하는 저열함, 젊은 타인을 바보라 인증할 정도로 자신들은 현명하다는 오만함'에 아득해진다"며 "젊은이들의 희망을 앗는 세상을 만들어놓고, 기성세대로서 최소한의 염치도 없다는 부끄러움"이라고 했다.

그러면서 "그들이 바보라 부른 젊은이들이 유세장에서 자기 세대의 목소리를 낼 수 있다는 것에 살짝 설레하던 얼굴이 하나하나 떠오른다"며 "이런 말에 그들이 상처받지도 기죽지도 않기를 바란다"고 덧붙였다.

윤 의원은 아울러 "뒷세대 협박질이나 하는 동세대인을 분명하게 비판하는 것이 우리 세대가 젊은이들의 목소리를 찾아주는 작은 걸음이라 믿는다"고 강조했다.

앞서 더불어민주당 지지자로 알려진 한 전직 기자 허 모 씨는 지난 2일 자신의 페이스북에 국민의힘 유세차량에 오른 20대들의 영상을 공유하며 '오세훈 후보 유세차에 올라 연설한 20대들은 바보이며, 이들의 얼굴 기억했다가 취업 면접 오면 떨어뜨려야 한다'는 내용의 글을 올려 논란을 일으켰다.

허 씨는 20대들을 향해 "문재인 찍은 거 후회하는 건 이해할 수 있는데 그 마음을 갖고 오세훈 유세차량에 오르는 게 이해가 안 된다"며 "국민의힘 지지해서 문제가 아니라, 바보라서 문제"라며 인신공격으로 느껴질 수 있는 발언을 했다.

그러면서 "정부가 투기 세력을 못 잡았다고 투기 세력 차량에 오르면 어떡하느냐. 이 영상에 등장한 바보 20대들아"라면서 "얘네들 얼굴 기억해뒀다 취업 면접 보러 오면 반드시 떨어뜨려라, 건실한 회사도 망하게 할 애들"이라고 주장했다.

