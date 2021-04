[아시아경제 박종일 기자] 강남구에서 3일 오후부터 4일까지 코로나19 확진자 5명(1572~1576번)이 발생했다.

1572, 1575, 1576번은 각각 타 지역 확진자 접촉으로, 1573번은 앞서 확진된 강남구민 가족으로, 1574번은 발열 등 증상으로 확진됐으나 감염경로를 알 수 없어 역학조사를 진행 중이다.

강남구는 15일 지역내 75세 이상 어르신과 노인시설 이용자·종사자 2만8819명에 대한 접종을 시작한다. 강남구 전 직원은 접종 완료시까지 구민의 건강안전을 위해 최선을 다하겠다고 밝혔다.

