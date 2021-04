[포토]오승록 노원구청장 AＺ백신 접종

오 구청장 2일 오전 10시 노원구 보건소에서 아스트라제네카(AZ) 백신접종... 코로나19 빠른 종식 위해 ‘백신접종 동참해 주실 것 당부’

[아시아경제 박종일 기자] 노원구 오승록 구청장이 2일 오전 10시 노원구 보건소에서 아스트라제네카 백신(AZ)을 접종했다.

오 구청장은 정부 지침에 따라 코로나19 방역을 책임지는 재난안전대책본부장 자격으로 백신을 접종했다.

최근 코로나19 확진자 수가 감소하지 않고 재확산 조짐을 보이면서 코로나19의 빠른 종식을 위해서는 무엇보다 신속한 백신 접종이 중요함을 알리고 백신접종에 대한 주주민들의 불안감을 해소하기 위함이다.

1일 노원구예방접종센터는 75세 이상 백신접종을 시작으로 본격적인 운영에 들어갔다. 의사, 간호사, 행정지원인력 등 1일 55명의 인력이 배치돼 안전하고 신속한 백신접종을 위해 노력하고 있다. 첫날 393명의 대상자 중 당일 개인적인 사정으로 불참하거나 9명을 제외한 384명이 접종을 마치면서 순조로운 시작을 알렸다.

노원구는 현재 75세 이상 어르신 백신접종 동의율이 80.7%로 서울시 평균 접종 동의율 71.5%(3월31일 오후 6시 기준) 보다 약 10%나 높은 동의율을 보이고 있다.

구는 진행상황을 살펴 1일 400명 이상으로 접종대상자를 확대, 백신 수급상황에 따라 추가로 제2호 예방접종센터를 월계문화체육센터(월계1동)에 마련해 운영할 예정이다.

한편, 구는 1차 접종이 75세 이상 어르신들을 대상으로 하는 만큼 세심한 안내와 주의가 필요하다고 판단해 ‘백신의병단’을 모집, 20분만에 모집인원 100명이 마감된 의병단은 1일 43명이 투입돼 접종일 사전안내 및 접종당일 어르신들에게 복잡하게 느껴질 수도 있는 예진표 작성 및 동선 안내 등을 맡아 활동하고 있다.

구는 접종 전에는 본인의 건강상태를 잘 살피고, 예진 시에는 알레르기 등 정보를 빠짐없이 의료진에게 알려줄 것을 당부했다.

아울러 접종 후 2~3일 내 나타나는 경증이상반응 발생 시 바로 응급실로 가는 것보다는 해열진통제 등을 복용하면서 관찰해 볼 것을 권했다.

오승록 노원구청장은 “예방접종은 나와 너, 우리를 코로나19로부터 지키는 일상으로의 회복으로 가는 지름길“이라며 백신접종에 동참해 줄 것을 당부하면서 ”아직 코로나19가 끝나지 않은 만큼 긴장감을 가지고 마스크 쓰기, 거리두기 등 방역수칙 준수에도 힘을 기울여 달라“고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr