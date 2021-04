與 “청년 분노 겸허히 받아들여..반성하고 공약 실천할 것”

[아시아경제 구채은 기자] 박영선 더불어민주당 서울 시장 후보 대변인인 강선우 의원이 4일 “청년들께서 보내주시는 지금의 분노와 실망을 겸허히 받아들이고 반성한다”고 했다.

강 대변인은 “청년이 미래가 없다고 말하는 나라의 내일이 도대체 무슨 의미가 있겠습니까”라고 반문하며 “공정한 기회, 규칙, 합당한 성과, 그 당연한 것조차 지켜드리지 못했다. 부족하다는 말로 다 담아내기도 어렵다”고 밝혔다.

강 대변인은 “청년의 삶을 책임지겠다”면서 “교통비와 통신비 지원부터 무이자 5,000만 원 창업지원금과 청년 주거문제 해결을 위한 반값 아파트까지 여러분의 미래를 위해 꼼꼼히 준비해온 공약을 반드시 실천하겠다”고 말했다.

그는 “청춘의 도시 서울을 만들겠다”면서 “합니다! 박영선의 새로운 서울시는 청년 여러분의 가장 든든한 버팀목이 될 것”이라고 했다.

