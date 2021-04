“문재인은 111번째 백신 접종국 대통령” 김종인, 부산시장 보선 정권심판론 공세

4일 부산 남구 국민의힘 합동유세서 “성폭력 후계자를 시장 만들어선 안돼”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “성폭력 후계자를 절대 시장으로 만들지 않을 것으로 확신한다.”

김종인 국민의힘 비상대책위원장은 4일 부산 남구 합동유세에서 더불어민주당 김영춘 후보를 ‘성폭력 후계자’로 지칭하며 박형준 후보 지지를 호소했다.

김 위원장은 “4월 7일 보궐선거는 오거돈 시장의 성폭력 사태로 발생한 선거”라고 규정했다.

또 “이번 선거는 단순한 부산시장 보선이 아니고, 지난 4년 동안 문재인 정부 실정을 명확하게 심판하는 선거”라고 강조했다.

이어 “부산에서 박형준을 시장으로 만들고, 서울에서 오세훈을 시장으로 만들면 이 정부가 각성할 것”이라고 문재인 정권 심판론을 꺼냈다.

그는 또 코로나19 대응을 거론하면서 “대통령 된 사람이 나라를 운영하는데 있어서 몇 달 앞을 못 본다”며 “백신 공급이 제대로 안 돼 세계에서 111번째 백신접종 국가가 됐다. 얼마나 창피스러운 노릇인가”라고 말했다.

김 위원장은 “박형준 후보를 시장으로 당선시켜 문재인 정부 심판의 첫 신호를 부산에서 보내야 한다”고 소리를 높였다.

이날 합동유세에는 김 위원장을 비롯해 서병수·조경태·이헌승·김도읍·김태호·김기현·하태경·황보승희·안병길·김희곤·백종헌·정운천 의원, 이언주·박민식 전 의원 등 선대위 지도부와 전·현직 의원들이 대거 참석했다.

