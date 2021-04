백신 성분 뒤섞는 사고 낸 美공장, 아스트라제네카 백신 생산중단

미 보건당국 "생산시설 다른 곳으로 이전" 지시

아스트라제네카 백신 생산 및 운송일정 차질 예상

[아시아경제 이현우 기자] 아스트라제네카(AZ) 백신 성분과 존슨앤드존슨(J&J) 백신 성분을 뒤섞는 사고를 낸 미국 메릴랜드주 볼티모어의 제약공장에서 아스트라제네카 백신 생산이 중단됐다. 미 보건당국 지시로 생산시설은 다른 곳으로 이전된 것으로 알려졌다. 이로인해 아스트라제네카 백신의 보급일정에 차질이 예상되고 있다.

3일(현지시간) CNN에 따르면 AZ와 J&J의 협력사인 '이머전트 바이오솔루션스(Emergent BioSolutions)'가 운영하던 볼티모어 공장은 앞으로 J&J 백신만 생산키로 결정하도 AZ 백신 생산은 중단된 것으로 알려졌다. 이 공장은 최근 AZ와 J&J 백신 성분을 실수로 혼합하는 사고를 일으켜 J&J 백신 1500만회분이 폐기된 바 있다.

CNN은 미 보건당국 관계자 말을 인용해 "보건복지부(HHS)가 AZ백신은 해당 공장 외 다른 시설에서 생산토록 지시했다"고 전했다. 다만 구체적인 장소는 공개하지 않은 것으로 알려졌다. AZ도 이날 온라인 성명을 통해 "미 정부와 협력 아래 자사 백신의 원료의약품 제조작업을 볼티모어 공장에서 다른 곳으로 이전할 것"이라고 발표했다.

이에 따라 미국 내 J&J 백신 운송 일정 및 유럽과 다른 나라들의 아스트라제네카 생산일정에 차질이 빚어지게 됐다. 미 보건당국은 다만 이미 유통돼 사용되고 있는 J&J 백신은 네덜란드에서 생산된 물량이라서 이번 사고와는 관련이 없다고 밝혔다.

아직 미 보건당국은 AZ 백신은 승인하지 않고 있는 상태다. AZ는 미국에서 3상 임상시험을 마치고 미 식품의약국(FDA)에 자사 백신의 사용승인을 신청을 준비중이다. 또한 신청을 염두에 두고 미국 공급분을 미리 제조 중인 것으로 알려졌다.

