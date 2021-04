대만 열차사고로 51명 사망, 188명 부상…피해자 더 늘어날듯

철로주변 공사차량이 열차와 충돌

사고원인 조사중...대만 교통부장 사의 표명

[아시아경제 이현우 기자] 대만에서 열차사고가 발생해 현재까지 51명이 사망하고 188명이 부상을 입은 것으로 알려졌다. 해당 사고는 철로 주변 공사차량이 열차와 충돌해 발생한 것으로 추정되고 있으며, 대만 당국이 조사에 착수한 것으로 알려진 가운데 대만 교통부장(장관)은 사의를 표명한 것으로 알려졌다.

4일 연합보 등 대만언론에 따르면 왕궈차이 교통부 차장(차관)은 전날 저녁 기자회견에서 지난 2일 오전 9시28분(현지시간)께 대만 북동부 화롄의 다칭수이 터널에서 발생한 열차사고로 51명이 사망하고 188명이 부상했다고 밝혔다. 대만 당국은 사고가 철로 주변 산비탈의 공사 현장에 주차돼 있던 트럭이 선로 쪽으로 미끄러져 내려와 사고 열차와 부딪히면서 일어난 것으로 보고 자세한 사고원인을 조사 중이다.

대만 철로관리국(TRA)는 51명의 사망자 중 47명의 신원은 확인되었으며 부상자 188명 중 41명이 입원 치료 중이라고 설명했다. 대만 행정원 산하 국가운수안전조사위원회(TTSB)는 사고 열차의 블랙박스를 회수해 폐쇄회로 TV(CCTV) 영상 등을 판독 중이며 이르면 오는 6일께 1차 결과가 나올 것으로 보인다고 밝혔다.

대만 교통부는 전날 사고 열차에 여행객 492명, 기관사 2명, 열차 차장 1명, 청소부 1명 등 총 496명이 탑승했다고 밝혀 아직 수습하지 못한 유해가 발견될 가능성이 있을 것으로 보고 있다. 린자룽 대만 교통부장은 "책임을 회피하지 않겠다"고 언급한 가운데 총통부에 사퇴 의사도 밝힌 것으로 알려졌다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr