브레이크 풀린 부산, 유흥업소·스포츠랜드發 연일 확진자 쏟아져 비상

일주일 넘게 하루 50~60명대 확진자 발생



유흥업소發 종사자·이용자·n차감염 누적 233명

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산이 심상찮다. 유흥업소發 누적 감염자 수가 233명이나 되고, 일주일째 매일 50여명대 코로나19 확진자가 쏟아지면서 부산은 지금 비상이다.

부산 사하구는 다중이용시설인 스포츠랜드에서 연쇄감염이 발생하자 임시선별검사소를 급히 설치해 일주일간 아무나 검사를 해주기로 했다.

부산에서 4일 유흥업소 관련 감염을 비롯해 코로나19 확진자가 47명 추가됐다.

부산시는 지난 3일 오후 4명과 4일 오전 43명 등 모두 47명이 코로나19 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

앞서 다수 확진자가 발생했던 사하구 목욕탕 겸 스포츠시설인 승학온천스포츠랜드에서는 2명이 이날 추가로 확진됐다.

사하구는 4일부터 오는 10일까지 신평레포츠공원에 일주일간 코로나 임시선별검사소를 설치해 희망자에 대해 검사한다고 밝혔다.

한편, 백신 예방접종 후 확진된 2명은 의료기관 종사자인 것으로 알려졌다. 보건당국은 해당 기관에 대한 조치를 완료했다.

부산의 유흥업소發 연쇄 감염 관련, 지난 2일부터 3일까지 점검 대상시설 4135개소 중 3671개소에 대해 점검했다.

또 점검인원도 대거 투입됐다. 부산시에서 958명, 구·군 93명 등 총 1051명 참여해 행정지도 1462건을 했다.

부산시 문화예술과는 시·군·구 공무원 460여명이 종교시설 1130여개소에 대해 예배 인원제한(20%)과 마스크 착용 등 방역수칙 준수여부를 점검하고 있다고 밝혔다.

부산시 관계자는 경미한 위반의 경우 현장계도를, 중대한 위반의 경우 행정처분을 할 계획이라고 했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr