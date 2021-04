◇과장급 승진

▶사행산업통합감독위원회 사무처 파견 강승규 ▶농림축산검역본부 조류인플루엔자연구진단과장 이윤정

◇과장급 개방형직위 임용

▶외식산업진흥과장 문지인

◇과장급 전보

▶농촌사회복지과장 이재식 ▶조류인플루엔자방역과장 홍기성 ▶국가식품클러스터추진팀장 하경희 ▶농림축산검역본부 연구기획과장 이명헌 ▶농림축산검역본부 인천공항지역본부 화물검역과장 문석호 ▶농림축산검역본부 인천공항지역본부 특수검역과장 이경일 ▶농림축산검역본부 영남지역본부 축산물위생검역과장 안규정

◇과장급 파견

▶국무조정실 파견 이연숙

