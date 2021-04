BTS, 日신곡 'Film out'으로 오리콘 데일리 디지털 싱글 1위

'Film out' 재킷 이미지.

[아시아경제 최동현 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 일본 신곡 'Film out'으로 오리콘 차트 정상에 올랐다.

4일 빅히트엔터테인먼트에 따르면 BTS의 'Film out'은 일본 오리콘이 전날 발표한 최신 차트에서 다운로드 수 2만3344건을 기록하며 데일리 디지털 싱글 랭킹에서 1위를 차지했다.

'Film out'은 BTS가 오는 6월16일 발매 예정인 일본 베스트앨범 'BTS, THE BEST'의 수록곡으로 지난 2일 선공개됐다. 사랑하는 사람을 향한 애절한 가사가 돋보이는 발라드 장르곡이다. 멤버 정국이 작곡에 참여해 일본의 록밴드 백 넘버(back number)와 호흡을 맞춰 완성했다.

BTS의 새로운 매력이 담긴 'Film out'은 공개 직후 일본뿐만 아니라 전 세계에서 뜨거운 인기를 얻고 있다. 지난 3일 오후 12시 기준 전세계 97개 국가·지역 아이튠즈 톱송 차트에서 정상을 휩쓸었다. 또 라인 뮤직과 AWA, mora 등 일본 주요 음원사이트에서도 1위를 달성했다.

BTS는 음원 공개와 동시에 유튜브 공식 채널을 통해 'Film out'의 뮤직비디오도 공개했는데 24시간 만에 2938만 조회수를 기록했다. 이는 BTS의 일본 오리지널 곡 사상 24시간 기준 최다 조회수다. BTS는 'Film out' 뮤직비디오에서 누군가를 그리워하는 공허하고 쓸쓸한 눈빛 연기를 선보이며 곡의 매력을 더했다. 전날 오후 8시 기준으로 조회수는 4533만회를 넘어섰다.

한편, 'BTS, THE BEST'에는 'Film out'과 전 세계에 돌풍을 일으킨 디지털 싱글 'Dynamite'를 포함해 BTS가 2017년부터 4년 동안 일본에서 발매한 싱글과 앨범 수록곡 등 총 23곡이 담길 예정이다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr