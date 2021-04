美 지하철서 아시아인 가족에 침뱉고 욕설…경찰, 공개수배

[아시아경제 황수미 기자] 최근 미국에서 아시아인을 대상으로 한 증오범죄가 급격히 증가하고 있는 가운데, 뉴욕 지하철에서 한 남성이 아시아계 여성과 그의 자녀들을 향해 침을 뱉으며 인종 비하 발언을 한 사건이 뒤늦게 알려지며 경찰이 공개수배에 나섰다.

지난달 30일 오후 2시 30분께 타임스퀘어를 향하는 지하철 안에서 50대로 추정되는 남성이 44세 아시아계 여성과 자녀 세 명에게 큰 소리로 아시아인 비하 발언을 하며 욕설을 했다고 주요 외신들이 지난 3일(현지 시각) 보도했다.

이어 그는 이들을 향해 침을 뱉고, 여성이 든 휴대전화를 바닥에 떨어뜨려 발로 찬 뒤 도망쳤다.

경찰은 이번 사건을 증오범죄로 보고 해당 남성의 얼굴을 사회관계망서비스(SNS)를 통해 공개하고 신고해달라고 요청했다.

이 남성은 키 180㎝, 체중 68㎏ 정도의 체구를 가졌으며, 마지막으로 목격됐을 당시 어두운색 스웨터와 바지를 착용하고 있었다고 경찰은 설명했다. 당시 피해 여성은 병원에 가 안정을 취했다.

최근 미국에서는 아시아인을 대상으로 한 증오범죄가 끊이지 않고 있다. 지난 21일 뉴욕에서는 아시아계에 대한 증오범죄 규탄 시위를 하던 30대 아시아계 여성이 20대 남성에게 폭행을 당하는 일이 있었다.

또한, 이 사건 바로 전날인 지난 29일에도 뉴욕 지하철에서 한 남성이 주변에 서 있던 아시아계 남성에게 무차별적인 폭행을 행하는 영상이 유포돼 충격을 안겼다.

운행 중인 지하철 안에서 이런 폭행이 자행되는 동안 누구도 나서서 이들을 제지하지 않았고, 폭행이 이뤄지는 중간중간 환호성을 내지르는 승객들도 있었다.

