제주소방서, 길 잃음·실종 사고 대응 역량 강화

[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주소방서는 봄철을 맞아 야외활동이 잦아지고 길 잃음사고가 증가함에 따라 소방 무인비행장치(드론)와 119인명구조견을 활용해 실종 사고 대응 특별 훈련을 실시했다고 4일 밝혔다.

제주소방서 관할 구역인 산 등의 야외에서 길 잃음 및 실종 사고 건수는 2018년부터 지난해까지 2년 간 총 39건으로 집계됐다.

이 중 등산객 및 고사리 채취객의 비중은 51.2%(20건)로 나타났다.

치매환자 실종사고(3건)도 간혹 발생해 주의를 요하고 있다.

지난달 23일에도 봉개동 제주절물자연휴양림을 찾은 도민 4명이 방향을 잃어 2시간 가량 헤메다 제주소방서 119구조대에 의해 구조된 사례도 있었다.

이에 제주소방서는 실종 사고의 신속한 대응을 위해, 소방 무인비행장치를 활용한 실종자 수색 활용 및 상시 조작 훈련을 실시하고 있다.

또 기존 소방 무인비행장치 1대와 더불어 고성능 전술 드론을 올해 안에 추가 도입할 예정이다.

제주소방서는 119인명구조견(초롱이) 관리·훈련을 통해 실종자 수색 역량도 강화하고 있다.

김영호 제주소방서장은 “봄철을 맞아 도민의 안전을 위해 길 잃음 및 실종 사고 대응 역량 강화에 만전을 기할 것”이라고 말했다.

