[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 한국산림기술인회는 지난 3일 제76회 식목일을 기념해 국립남해편백자연휴양림에서 나무심기 행사 및 산불예방 홍보활동을 진행했다고 4일 밝혔다.

이번 행사에는 한국산림기술인회 정규원 회장을 비롯해 임직원 등 20여 명이 참석했으며 코로나19 지역사회 감염 방지를 위해 소규모로 추진됐다.

참가자들은 휴양림 내 편백나무와 라디에타파인(뉴송)을 60주를 식재하며 아름다운 숲 가꾸기에 힘을 모았다.

편백나무는 피톤치드가 수목 중 가장 많이 나오며, 산림청에서 권장하는 21대 경제조림수종이다.

행사장에서는 산불예방 현수막을 통한 홍보 활동으로 산불 예방의 경각심을 고취시켰다.

한국산림기술인회 관계자는 “앞으로 매년 식목행사를 통해 산림의 중요성을 알리고 홍보하는데 앞장 설 것”이라고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr