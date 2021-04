가족돌봄휴가 비용, 최대 50만원 지급… 5일 신청 가능

[아시아경제 권서영 기자] 코로나19 사태의 장기화로 인해 가족돌봄휴가를 사용한 근로자는 올해도 1인당 하루 5만원씩 지원금을 받을 수 있다.

고용노동부는 5일부터 코로나19 관련 가족 돌봄 비용 긴급 지원 사업의 신청을 받는다고 오늘(4일) 밝혔다.

지원 대상은 가족의 코로나19 감염, 또는 초등학교 2학년(만 8세 이하) 자녀의 원격 수업 등으로 인해 가족돌봄휴가를 사용한 근로자이다. 지원금을 신청할 시 1인당 하루 5만원씩 최장 10일, 즉 최대 50만원의 지원금을 받을 수 있다.

가족돌봄휴가란 긴급한 가족의 돌봄이 필요한 근로자가 쓸 수 있는 무급 휴가이다. 남녀고용평등법에 따라 제정되었으며, 코로나19가 확산되면서 작년부터 수요가 급증했다.

다만 가족돌봄휴가는 무급휴가에 해당한다. 따라서 노동부는 가족돌봄휴가를 사용하는 근로자의 경제적 부담을 덜기 위해 지난해 3월부터 가족돌봄휴가 비용 지원사업을 시작했다.

해당 사업은 당초 지난해 한시적으로 운영될 계획이었다. 그러나 노동부는 코로나19 사태가 장기화되며 올해도 지원 사업을 계속 이어가기로 결정했다. 또한 노동부는 "올해 1월1일 이후로 가족돌봄휴가를 이미 사용한 근로자에 대해서도 지원금을 지급할 예정"이라고 밝혔다.

가족돌봄휴가 비용 수급 희망자는 노동부 홈페이지(www.moel.go.kr), 관할 고용센터 방문 등의 방법을 통해 지원금을 신청할 수 있다.

