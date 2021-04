광주신세계 ‘육각커피’·‘키친205’ 입점

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계(대표이사 이동훈)는 각종 SNS를 통해 알려진 광주·전남에서 가장 핫한 카페인 ‘육각커피’와 ‘키친205’가 본관 지하 1층 푸드플라자에 입점했다고 4일 밝혔다.

먼저 광주의 명소 양림동에 위치한 전문 로스터리 카페인 육각커피는 SNS에서 많은 사람들에게 널리 알려진 양림동의 대표 핫 플레이스로 손꼽히고 있다.

지난 2009년부터 광주 로컬 문화를 기반으로 외식 브랜드를 만들어가는 바리 F&B에서 오픈한 카페이며, 영화배우 김기방씨의 배우자인 김희경 대표가 운영하는 것으로도 유명하다.

육각커피는 지난 2018년 광주를 기반으로 대중들이 선호하는 맛과 타입의 원두 커피를 직접 뽑아 내리는 로스터리 카페로 양림동에서 시작했다.

카페 이름은 방문객들이 기억하기 쉽고 한 번쯤은 궁금증이 생길 수 있는 특이한 이름을 고민하다, 카페 공간이 육거리에 있고 육감적인 커피를 만들기 위해 육각커피라고 지었다고 한다.

가장 많이 판매되는 음료는 로스터리 카페로 아메리카노(4500원) 이지만 한번 마시면 헤어나오기 힘들 정도로 마성의 맛을 가지고 있는 코코넛커피(6800원)가 대표 음료로 손꼽히고 있다.

바리 F&B에서 운영하는 브랜드는 육각커피 외에 수요미식회, 세계적인 잡지 모노클 등 다수 미디어에 소개된 ‘카페바리에’와 광주의 빵지순례로 꼽히는 ‘양인제과’가 있다.

생딸기 케이크로 유명한 함평 대표 카페 ‘키친205’도 광주신세계에 입점했다.

지난 2012년 4월 함평에서 시작한 키친205는 사계절 생딸기 디저트를 판매하기로 유명하며 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)를 통한 입소문으로 발길이 끊이지 않는 함평을 대표하는 카페다.

최근 들어 코로나19로 외식은 줄었지만 디저트 열풍은 그 어느 때 보다 거세지면서 함평에 방문하면 꼭 들려야 할 필수 코스 중 하나로 손꼽히고 있다.

키친205의 대표 메뉴인 딸기밭 케이크를 1호 3만8000원, 미니 2만5000원 두 종류만 판매하며 최고 인기 메뉴인 만큼 조기 품절이 예상된다.

이동훈 광주신세계 대표는 “호남 쇼핑1번점 명성에 걸맞게 지역사회를 위한 사회적 책임을 다하기 위해 지역 브랜드를 발굴하고 키워내는 것이 광주신세계의 역할이라고 생각한다”며 “이 브랜드가 전국구 브랜드로 발돋움 할 수 있도록 노력을 다할 것이다”고 말했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr