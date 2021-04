신길뉴타운 빈 퍼즐 맞춰질까…민간·공공 개발 대거 추진

남서울아파트(10구역) 등 지지부진 구역 속도 내기 시작

출구전략 후 해제된 2, 4, 15구역 공공복합사업 후보지로

다만 민간 재개발 의지도 강해 주민 혼란 가중

[아시아경제 임온유 기자] 뉴타운 출구 전략 후 미완성으로 남은 신길뉴타운의 빈 퍼즐이 하나씩 맞춰지고 있다. 집값 상승과 교통 호재로 지지부진하던 민간 재개발이 속도를 내는 한편 해제 구역들이 각종 공공 주도 사업의 유력 후보지로 낙점됐다. 다만 공공 주도 사업 후보지의 경우 민간 재개발을 원하는 주민들의 반발이 큰 상황이라 신길뉴타운이 향후 서울 정비사업 지형도를 나타내는 리트머스 시험지가 될 수 있다는 분석이 나온다.

2일 국토교통부에 따르면 2·4 공급대책 후속조치로 발표된 도심 공공주택복합사업 후보지에는 옛 신길2·4·15구역 등 신길뉴타운 해제구역이 대거 포함됐다. 인접지의 고밀 개발에도 불구하고 2014년 정비구역 해제 이후 노후화가 극심해진 곳들이다. 정부는 각종 인센티브로 사업성을 개선해 이곳에 총 5000가구의 신축 아파트를 세운다는 계획이다.

또 다른 해제구역인 신길1구역이 5·6 공급대책에 따른 공공재개발 후보지로 선정된 데 이어 남은 해제구역들에 새로운 선택지가 부여된 것이다. 신길1구역은 공공재개발 추진 시 기존 552가구가 1510가구 신축 아파트로 변모한다.

신길뉴타운은 오랜 사업 기간에도 미완성으로 남아있다. 전체 16곳 중 3·5·7·8·9·11·12·14구역 등 8곳이 입주를 마치거나 앞뒀지만 뉴타운 출구 전략 당시 1·2·4·6·13·15·16구역 등 7곳이 대거 해제됐기 때문이다. 이에 뉴타운이라는 수식어가 무색하게도 노후화된 단지가 곳곳에 존재했다. 그런데 정부가 공공 주도 방식으로 해제 구역들을 개발하겠다고 밝힘에 따라 남은 퍼즐을 맞출 기회가 주어진 것이다.

더군다나 최근 서울 집값 상승과 신안산선 개통(예정) 등 교통 호재가 잇따르면 신길뉴타운에서 장기간 표류하던 미착공 구역들도 속도를 내고있는 상황이다. 신길동 3590 일대 남서울아파트 등으로 구성된 신길10구역의 경우 지난 1일 사업시행계획에 대한 주민공람을 시작했다. 이르면 이달 말 사업시행계획이 인가될 것으로 예상된다. 2007년 정비구역으로 지정된 지 무려 14년 만이다. 앞선 지난달에는 신길동340-1 일대 신미아파트, 백조·태양빌라 등으로 이뤄진 신길13구역이 조합설립인가를 받기도 했다.

신길동 A공인중개사사무소 관계자는 "오랫동안 사업 진행이 안되던 구역들이 속도를 내고 있는데다 신안산선, 신림선 등 각종 교통 호재도 끼고 있어 신길뉴타운의 천지개벽이 예상된다"고 말했다.

관건은 신길뉴타운에서 큰 퍼즐을 차지하고 있는 해제구역들의 향방이다. 신길1구역의 경우 주민 상당수가 공공재개발에 찬성하는 반면 도심 공공주택복합사업 후보지로 선정된 신길2·4·15구역에서는 민간 재개발을 주장하는 목소리도 크기 때문이다. 신길4구역의 한 주민은 "민간 재개발에 찬성한다는 동의서를 구청에 제출한 상황인데 갑자기 공공 주도 재개발 후보지가 돼 황당할 따름"이라고 말했다. 주민과 의논 없는 일방적 결정과 신규 매수자에게 입주권을 주지 않는 투기방지책 등이 걸림돌로 작용하는 것으로 보인다.

정비 컨설팅 업계 관계자는 "공공 주도 개발이 순항한다면 신길뉴타운은 빠르게 완성될 수 있겠지만 주민 반발이 큰 상황이라 1년 안에 소유주 3분의2 동의를 구할 수 있을지 의문"이라면서 "더군다나 재개발 규제 완화를 주장하는 오세훈 국민의힘 후보의 서울시장 당선이 유력해 정부 의지에 힘이 실리지 않는 모양새"라고 말했다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr