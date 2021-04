"딸 액운 풀려면 돈을 제물로 올려야"…2천600만원 가로챈 무속인 실형

[아시아경제 황수미 기자] 딸의 액운을 풀기 위해선 돈이 제물로 필요하다며 2천600만원 상당의 기도비를 받아 가로챈 40대 무속인에게 실형이 선고됐다.

청주지법 형사3단독(고춘순 판사)은 4일 사기 혐의로 기소된 A(44)씨에게 징역 4개월을 선고하고 피해자에게 2천 6000만원을 배상하라고 명했다.

A씨는 2019년 4월 두 차례에 걸쳐 피해자 B씨로부터 기도 비용 명목으로 2천600만원을 받아 가로챈 혐의로 재판에 넘겨졌다.

A씨는 B씨에게 "딸의 액운을 풀려면 신당에 돈을 제물로 올리고 기도를 올려야 한다"라며 "돈은 기도가 끝나면 돌려주겠다"라고 거짓말했다. 그는 가로챈 돈을 피해자에게 다시 돌려주지 않고 자신의 빚을 갚는 데 사용한 것으로 드러났다.

고 판사는 판결문에서 "피해금이 적지 않고 이를 돌려주지 않은 점 등을 고려하면 죄가 가볍지 않다"라며 "다만 비슷한 시기에 범한 다른 사기죄로 장기간 구금 생활을 해야 하는 점을 일부 참작했다"라고 밝혔다.

A씨는 다른 사기죄로도 재판에 넘겨져 징역 3년이 확정된 것으로 전해졌다.

황수미 인턴기자 choko216@asiae.co.kr