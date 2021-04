[세종=아시아경제 권해영 기자] 해양수산부는 코로나19 사태 장기화로 어려움을 겪는 어업인을 돕기 위해 배합사료 구매자금 상환기간을 1년 연장한다고 4일 밝혔다.

지원 대상은 지난 2017년부터 배합사료 구매자금을 대출받은 어가 중 이달부터 연말까지 대출금을 갚아야 하는 어가다. 상환기일을 놓친 어가도 연체이자만 납부하면 기존 상환일로부터 1년간 상환을 유예받을 수 있다.

상환유예를 적용받고자 하는 어업인은 지역 수협이나 수협은행에 신청하면 된다.

해수부는 이번 지원을 통해 상환이 연장되는 대출액이 761억원에 이를 것으로 추산했다.

허만욱 해수부 양식산업과장은 "이번 조치가 어업인들의 금융부담을 완화하는 데 조금이나마 도움이 될 수 있길 바란다"며 "앞으로도 수산분야의 다양한 금융지원 방안을 강구하겠다"고 밝혔다.

