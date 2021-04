▲조인숙씨 별세, 이원규(해동일본기술센터 센터장)·광규(웰크론 상무이사)·영규(웰크론그룹 회장)·훈규(웰크론 미래전략본부 본부장)·금영 씨 모친상, 전동수(전 현대전자 부사장)씨 빙모상, 홍수경·송현실·신정재(웰크론 사장)·권선숙 씨 시모상=4일 서울아산병원 장례식장 23호실 발인 6일 오전 8시 (02)3010-2000

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr