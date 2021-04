조지아주發 투표권 제한 입법 움직임에…美 200개 기업 반대성명

"투표권, 쉽고 자유롭게 행사될 수 있어야"

[아시아경제 유제훈 기자] 미국 조지아주(州) 등 곳곳에서 투표권을 제한하는 입법 움직임이 나타나고 있는 가운데, 미국 경제계도 반대의 목소리를 내고 있다.

3일(현지시각) 워싱턴포스트(WP)에 따르면 HP, 트위터, 에스티로더, 언더아머, 바이어컴CBS 등을 포함한 193개 미국 기업은 공동성명을 내고 "우리는 모든 주의회와 선출된 지도자들에게 투표권을 쉽고 자유롭게 행사하고 민주주의에 완전히 참여할 수 있도록 해 줄 것을 촉구한다"고 밝혔다.

앞서 조지아주는 최근 공화당의 주도로 우편으로 부재자 투표를 진행할 시 신분 증명을 강화하고, 부재자 신청기간을 단축하는 등의 내용을 담은 법안을 통과시켰다.

미국에선 이같은 입법이 흑인, 히스패닉 등 유색인종의 투표권에 영향을 줄 수 있다는 비판이 거세다.미국 메이저리그(MLB) 역시 조지아주의 법안통과에 반발, 올해 올스타전 개최지를 조지아의 주도 애틀란타에서 다른 곳으로 변경하겠다고 밝히기도 했다.

조지아주에서 본격화 된 투표권 제한입법은 다른 주로도 확산되고 있다. 미국 텍사스주의 경우 지난달 24일 기준 49개 관련 법안이 주의회에 제출돼 있는 상태다. 텍사스주 하원은 선거 담당 공무원이 요청없이 부재자 투표 신청서를 유권자에게 보내는 것을 금지하는 하원 법안6을 염두에 두고 있다.

이러자 텍사스주 소재 기업들의 반발도 커지고 있다. 마이클 델 델(DELL) 최고경영자(CEO)는 트윗을 통해 "정부는 시민의 목소리를 확실히 들어야 한다. 텍사스주 하원 법안6은 그 반대"라고 지적했고, 아메리칸항공(AA)도 성명을 통해 "이 법안에 강력히 반대한다"면서 "투표권을 보호하고 확장하기 위해 몇 세대에 걸쳐 희생해온 정신을 잊어선 안 된다"고 강조했다.

