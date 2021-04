거창교육지원청, 진로진학교사協 간담회 … "진로 체험행사 적극 발굴"

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창교육지원청은 학교 진로 교육 만족도 제고를 위해 3층 대회의실에서 학교 진로 진학 담당 교사를 대상으로 협의회를 실시했다고 4일 밝혔다.

이날 협의회는 관내 중·고등학교 진로 담당 교사 20명이 참가한 가운데 2021년 경남 진로 교육 운영 계획을 안내하는 한편 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 학교별 대책을 논의했다.

거창교육지원청은 학생들이 자신의 진로를 스스로 설계하고 개척하는 창의적인 인재를 육성하기 위해 진로체험지원센터를 운영하고 있다. 진로체험지원센터는 센터장인 교육지원과장을 중심으로 진로 체험 현장지원단을 구성하여 학교별 자유학년제와 진로 교육 등을 지원한다.

정진용 교육장은 "앞으로도 코로나19를 극복하고, 학생들의 미래 인재 역량 강화를 위해 교육공동체의 공감과 협조 체제를 구축할 계획"이라고 전했다.

