"투표용지 얼핏 봤다" 국민의힘, 여론조사업체 대표 선관위에 고발

[아시아경제 권서영 기자] 국민의힘이 오늘(4일) 여론조사업체 윈지코리아 박시영 대표 등을 중앙선거관리위원회에 고발했다.

지난 2일 박 대표는 박 후보와 진보 성향 유튜버들이 참여한 토론회에서 "강북 지역 민주당 의원 몇 명과 통화를 해 보았다. 우리(민주당) 쪽이 이긴 것 같다는 얘기를 전달받았다"고 발언했다.

그는 "투표 참관인들이 봉투에 넣을 때 (용지를) 대충 본다. 밖에 얼핏 도장이 나온다"며 "느낌에는 55대 45 정도로 오늘 이겼을 것 같다. 내일은 7대 3 정도로 벌려야 한다"고 말했다. 사전투표 참관인이 유권자들의 기표 내용을 눈으로 보고 그것을 여당 의원 측에 알려주었다는 주장이다.

국민의힘 측은 "투표 참관인이 기표지를 봤다고 발언한 박시영 씨 등을 선관위에 고발 조치했다"고 밝혔다. 박 대표의 발언이 주의적 투표의 비밀침해죄와 예비적 허위사실공표죄에 해당한다는 설명이다. 국민의힘 배준영 대변인은 이에 관해 "선관위의 철저한 조사를 촉구한다"고 말했다.

반면 중앙선관위 관계자는 이에 대해 "전체적인 과정과 구체적인 사실관계를 특정할 수 없기 때문에 현재는 관련 법률 위반 여부를 판단하기 어렵다"고 밝힌 것으로 전해졌다.

한편 3일 마감된 4·7 보궐선거 사전투표는 20.54%의 최종 투표율을 기록했다. 이는 역대 재보궐선거 사전투표율뿐만 아니라 2018년 지방선거 사전투표율보다도 높은 역대 최고치다.

권서영 인턴기자 kwon1926@asiae.co.kr