보궐 D-3, 운송업계 방문한 吳 "대중교통 개혁" 약속

"택시·버스업계 고충, 상생·공정으로 해결하겠다"

[아시아경제 박준이 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 4·7 보궐선거를 3일 앞두고 택시·버스 등 운송업계를 방문해 대중교통체계 개혁을 약속했다. 또 그의 슬로건인 상생과 공정을 바탕으로 운송업계의 고충을 해결해주겠다고 밝혔다.

오 후보는 4일 서울 송파구에 위치한 교통회관에 방문해 택시운송사업조합 관계자 60여명과 만나 간담회를 했다. 그는 간담회에 앞서 "시장이 된다면 해결해야 할 가장 큰 숙제 중의 하나가 택시업계 문제"라며 "대중교통 개혁의 마지막 단추는 택시업계라고 생각한다"고 방문 취지를 밝혔다.

이어 서울법인택시조합간담회 관계자들과 만나 긴급재정금 특별 융자 지원, 택시 요금 인상, 무사고 장기근속 지원 등 택시업계의 현안 및 요구 사항을 전달받았다.

이날 문충석 서울법인택시조합간담회 이사장은 "이미 서울시정 경험이 풍부한 오 후보가 서울시장에 당선돼 택시 산업이 다시 살아날 수 있게 적극적인 관심과 지원을 부탁한다"고 당부했다. 이에 오 후보는 "해야 할 일이 많다는 걸 잘 알고 힘드시다는 걸 알고 있다"며 "현안을 해결하는 게 가장 최우선 과제라는 의무감을 느끼고 있다"고 화답했다.

끝으로 오 후보는 버스운송사업조합 관계자들과 만난 자리에서 "서울시 버스와 지하철은 복지에 가깝다"며 "복지로 보고 접근하면 여러 효과가 생긴다는 것에 공감한다"고 말했다. 그러면서 "공정과 상생이란 화두 안에도 버스업계 문제를 해결할 방안이 담겨 있다"며 "시민들과 버스업계가 함께 상생할 수 있는 방법을 찾겠다"고 강조했다.

