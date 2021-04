진주시, 시정 업무평가委 개최 … "체계적 성과 관리 향상"

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 2020년도 주요 업무의 성과관리 평가 결과 확정과 2021년도 평가계획안의 심의를 위한 업무평가위원회를 개최했다고 4일 밝혔다.

이번 업무평가위원회는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 바이러스 확산 방지를 위한 정부 지침에 따라 대면 심의에서 서면심의로 전환해 진행됐다.

진주시 업무평가위원회는 관련분야 민간전문가 8명과 공무원 4명으로 구성됐다. 성과관리 및 업무평가의 기본 방향, 계획수립, 기타 평가 주요 사항에 대한 심의를 위해 2003년부터 운영해오고 있다.

또한 심의에서는 성과관리시스템을 통해 산출된 51개 전 부서의 2020년 성과평가 결과와 상반기 조직개편을 반영한 2021년 성과관리 평가계획안에 대해 위원들의 다양한 의견과 개선사항을 반영하여 안건을 확정했다.

성과평가 결과 부서 단위 성과지표 총 412개 중 우수지표가 363건(88%)으로 나타났다. 코로나19의 재난 상황에서도 시의 업무 성과가 충분히 달성되고 원활하게 추진 중인 것으로 평가했다.

진주시 관계자는 "지속되는 코로나19의 어려운 상황에서도 성과 관리를 통해 시정업무 추진의 효율성을 향상하고 조직의 역량 강화로 양질의 행정서비스를 제공하여 시민이 행복한 진주시를 만들어 가겠다"고 전했다.

