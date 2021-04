중진공, 스케일업 금융으로 한국판 뉴딜 성공 이끈다

지역주력산업, 新산업 혁신성장분야 유망 중소기업 집중 지원

스케일업금융 ESG채권 발행으로 사회적 책임투자 활성화 기여

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 지역주력산업과 D.N.A(데이터·네트워크·인공지능), 비대면, Net-Zero(저탄소·친환경) 등 혁신성장분야를 영위하는 유망 중소벤처기업을 대상으로 2700억원 규모의 스케일업금융 지원에 나선다고 4일 밝혔다.

중기부와 중진공은 올해 지역 혁신주체인 중소벤처기업을 대상으로 스케일업금융을 지원해 정부의 디지털·그린·지역균형 뉴딜 정책의 성공적인 추진을 이끈다는 계획이다. 기업당 한도는 최대 150억원이고 발행금리는 3~5% 수준이다. 오는 14일까지 스케일업금융 지원사업 참여기업 모집을 진행하며 참여신청은 중진공 홈페이지에서 가능하다.

스케일업금융 사업은 중소기업이 발행한 회사채를 중진공이 인수함으로써 신용도를 보강해줘, 기업이 직접금융을 통해 대규모 자금을 조달할 수 있도록 지원하는 사업이다. 특히 제한된 정부 예산 하에서 민간자금 유입을 통해 중소기업으로의 자금조달 규모를 증대시키는 일종의 승수효과를 발생시켜 예산의 효율적인 집행을 가능하게 한다.

실제 중진공은 2019년부터 총 207개사에 7042억원 규모 스케일업금융을 지원했다. 후순위채권 매입을 위해 예산 1974억원을 투입하고 투입예산의 2배 이상인 5068억원의 민간자금을 조달한 것이다.

김학도 이사장은 "스케일업금융은 한국판 뉴딜의 성공을 이끌어갈 주역인 중소벤처기업의 대규모 자금조달을 지원하는 사업"이라며 "올해 스케일업금융을 ESG(환경·사회·지배구조)채권으로 발행해 사회적 책임투자 활성화와 국내 ESG시장 저변 확대에도 선도적인 역할을 수행하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr