코로나는 뒷전…심야 영업하다 적발된 유흥주점엔 사람들이 '우르르'

[아시아경제 이정윤 기자] 코로나19 확산에 심야 영업을 제한하고 있지만 이를 어기고 한밤중에 불법 영업을 한 유흥주점 직원과 손님들이 무더기로 경찰에 적발됐다. 자칫 방역에 구멍이 생길 수 있다는 우려가 나온다.

4일 경찰 등에 따르면 서울 강남경찰서는 지난달 30일 오후 11시 58분께 서울 강남구 역삼동의 한 건물 5층에서 유흥주점 직원과 손님 등 98명을 적발했다.

경찰은 지난달 30일 오후 10시 58분께 "손님과 아가씨가 때리고 싸운다"는 신고를 접수하고 소방당국 협조를 받아 우선 지하 주점의 문을 열었다. 하지만 안에는 사람이 없었다. 이후 "주점이 계속 영업 중"이라는 추가 신고를 받고 건물을 수색했고 결국 5층에서 직원과 손님 98명을 적발했다.

경찰에 적발된 유흥주점은 지난달 24일에도 오후 10시가 지났는데도 영업을 하다 직원과 손님 135명이 적발된 것으로 알려졌다. 현재 수도권 유흥·단란·감성주점과 헌팅포차, 콜라텍, 홀덤펍 등 6종의 유흥시설은 거리두기 2단계에 따라 운영시간이 오후 10시로 제한돼 있다.

경기 안성시에선 야간에 간판 불을 끄고 영업하던 유흥업소가 단속팀에 적발됐다. 안성시는 업주와 손님에게 각각 150만원, 10만원의 과태료를 부과했다.

방역수칙을 어기고 영업하던 유흥주점 탓에 코로나19 집단감염 사태가 발생하기도 했다. 서울시에 따르면 강남구에 있는 한 주점 관계자 1명이 지난달 30일 처음 확진됐는데 3개 업소에서 관련 확진자가 총 14명 나왔다. 역학조사 결과 해당 업소들은 오후 10시 이후 영업을 한 것은 물론 전자출입명부도 제대로 작성하지 않은 것으로 확인됐다.

서울시는 오후 10시 이후 영업금지를 위반한 업소에 대해서는 원스트라이크 아웃제를 적용해 집합금지, 과태료, 경고 처분 등을 내릴 방침이다.

